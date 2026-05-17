Io sto qui e aspetto Bartali I tempi eroici della corsa rosa E i primi passaggi da Viareggio
Martedì si corre la decima tappa della 109ª edizione del Giro d’Italia, una cronometro di 42 chilometri tra Viareggio e Massa. La corsa si svolge in un tratto di strada che attraversa la costa toscana e si inserisce nel percorso di questa edizione, che ha visto già alcuni passaggi di grande impegno e alcuni momenti di attesa. I corridori affrontano questa prova individuale in un momento in cui la classifica comincia a delinearsi con più chiarezza.
Martedì la decima tappa della 109esima edizione del Giro di Italia propone la cronometro Viareggio-Massa di 42 km. L’avvenimento sportivo offre lo spunto per un breve tuffo nella storia della bicicletta nel territorio di Viareggio. Verso la fine dell’Ottocento le due ruote rappresentavano il ‘progresso’; tanto che nell’edizione del Carnevale di Viareggio del 1897 fu dedicato al mezzo meccanico allora in voga un carro “trionfale”, ma i primi velocipedi che circolarono originarono numerosi inconvenienti a pedoni, carrozze e ‘barrocci’, fino allora “padroni” delle strade cittadine. Così, all’inizio della stagione balneare del 1887, il sindaco... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Ti lascio una canzone - Ornella Vanoni e Gino Paoli (Radio Italia 2004)
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