Io sto qui e aspetto Bartali I tempi eroici della corsa rosa E i primi passaggi da Viareggio

Martedì si corre la decima tappa della 109ª edizione del Giro d’Italia, una cronometro di 42 chilometri tra Viareggio e Massa. La corsa si svolge in un tratto di strada che attraversa la costa toscana e si inserisce nel percorso di questa edizione, che ha visto già alcuni passaggi di grande impegno e alcuni momenti di attesa. I corridori affrontano questa prova individuale in un momento in cui la classifica comincia a delinearsi con più chiarezza.

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