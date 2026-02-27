Caressa sul Milan | Mi aspetto qualcosa di più nei primi tempi

Nel suo video settimanale su YouTube, il giornalista Fabio Caressa ha commentato le prestazioni del Milan, affermando di aspettarsi di vedere qualcosa di più nei primi tempi delle partite. Ha analizzato la squadra e le sue recenti uscite, senza esprimere giudizi definitivi o opinioni personali, concentrandosi sui fatti e sulle impressioni raccolte durante le ultime partite del club.

"Dal Milan mi aspetto qualcosa di più, soprattutto nei primi tempi". Parla così il giornalista Fabio Caressa del Milan nel suo video settimanale su 'YouTube': "Io mi aspetterei dal Milan ogni tanto un primo tempo dirompente, invece la squadra sembra quasi regalarli i primi tempi, o comunque giocarli con razionalità perché tanto dal 60esimo in poi le partite le sblocca". LEGGI ANCHE: Jashari: "Ora sono al 100%. Il Milan è un sogno. Allegri grande allenatore. L'obiettivo.">>> Cressa continua con la sua analisi sul Diavolo: "Poi non è tanto così con le piccole. Anche qui un po' di dimensione di sogno in più, un po' di ardore in più, un po' più di coraggio forse, di gettare il cuore oltre l'ostacolo e non pensare al secondo posto o al vantaggio sulla quinta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

