io il napoli juventino di conte non lo sopporto

Un lettore ha espresso pubblicamente il suo disappunto nei confronti di una posizione condivisa da alcuni tifosi. In particolare, ha scritto che non tollera il modo in cui viene definito il rapporto tra il club e l’allenatore, evidenziando una sua avversione nei confronti di una narrazione che, secondo lui, si basa su convinzioni radicate. La sua opinione si inserisce in un dibattito più ampio tra sostenitori, che si confrontano su temi legati alla gestione e alle convinzioni del club.

Da te non me lo aspettavo, caro Napolista: pubblichi un pezzo in cui si iniziano a mettere in discussione i “dogmi contiani”. Finalmente! C’è voluto il Pampa Sosa, in cattedra alla Federico II per presentare un suo libro, per contraddire Antonio Conte e le sue bizzarre teorie (e con “bizzarre” l’ho trattato). Concentriamoci su “Il secondo è il primo dei perdenti”. No, non tiro in ballo de Coubertin, tranquilli. Dite quella frase a un ragazzino di dieci anni che ha perso in finale, insieme ai suoi compagni, il torneo di fine stagione. Oppure ai calciatori della squadra sconfitta alla finalissima dei Mondiali di calcio. La risata di Eileen Gu.... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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NAPOLI -JUVENTUS 2-1 INTERVISTA ANTONIO CONTE

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Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Addirittura ora siamo a 3 punti da Napoli e Milan. E chi l'avrebbe mai detto al 93' di #RomaJuventus, quando eravamo a - 7 dal quinto posto? E poi arriva #Gatti e la svolta. #JuveBologna x.com

Chiariello: Con Conte sei competitivo. Sarò juventinizzato e m'ha preso il virus, non fa niente, ma io voglio vincereIl giornalista Umberto Chiariello ha analizzato il momento complicato del Napoli, soffermandosi sia sul rendimento della squadra ... tuttojuve.com

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