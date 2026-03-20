Nel Napoli coi segni in faccia di Jorit non c’è Ciro Ferrara | i tifosi non lo hanno voluto resta il traditore juventino

Nel quartiere di Napoli, i murales di Jorit sono tornati a essere visibili, ma tra le immagini non figura Ciro Ferrara. I tifosi partenopei hanno deciso di escluderlo dalla rappresentazione, mantenendo il ricordo di un ex calciatore considerato un traditore per il suo passato con la Juventus. Jorit ha riqualificato le sue opere, ma Ferrara non compare tra i soggetti rappresentati.

Nel Napoli coi segni in faccia di Jorit non c’è Ciro Ferrara: i tifosi non lo hanno voluto, resta il traditore Jorit è tornato. Ahinoi. Gli è stato chiesto di disegnare il miglior Napoli di tutti i tempi e lui lo ha disegnato – a modo suo, quindi coi segni in faccia – all’esterno dello stadio Maradona. Lo street artist, definito artista di regime, ha promosso un sondaggio sui social con i tifosi e ha disegnato i calciatori più votati. Un sondaggio vintage. Non ci sono i protagonisti del quarto scudetto. Non c’è Osimhen, non c’è Kvaratskhelia, non c’è Kim. C’è invece Mertens (si chiama Ciro). Ma non c’è nemmeno Ciro Ferrara che pure era stato inizialmente votato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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