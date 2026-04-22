Un ex calciatore e allenatore commenta la situazione attuale della Juventus e del calcio italiano, citando anche il ruolo dell’allenatore attuale e il suo passato nel club. Nel corso di un'intervista, sono stati affrontati temi legati alle competizioni nazionali e alle scelte tecniche, con riferimenti specifici alle caratteristiche di alcuni allenatori e alle loro possibili ricadute sui risultati delle squadre.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Massimo Carrera analizza il momento della Juventus e più in generale del calcio italiano, soffermandosi anche su Nazionale, Conte e Spalletti. L’ex bianconero, intervistato da ChiamarsiBomber.com, ha offerto una lettura lucida delle difficoltà vissute negli ultimi anni dal club torinese. «Non essendoci più dentro non so cosa sia successo però penso che è mancata programmazione dopo gli addii dei vari Buffon, Chiellini, ecc. Hanno cercato di rimpiazzare subito quei giocatori, senza avere pazienza, è mancato scouting, anche di giocatori sconosciuti ma forti.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Carrera: “Conte? Juventino, con lui si vincerebbe subito”

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