Un video confronto tra le versioni di Marathon su PS5 e PS5 Pro mostra le differenze tra le due console. Il filmato analizza le prestazioni e le caratteristiche grafiche di entrambe le versioni del gioco di Bungie, evidenziando come le differenze siano meno evidenti di quanto si potesse pensare. La comparazione si concentra sui dettagli tecnici e sui risultati visivi ottenuti da ciascuna piattaforma.

Il primo video confronto dedicato a Marathon, l’extraction shooter di Bungie, mette a paragone le versioni per PS5 e PS5 Pro, evidenziando che, in generale, le differenze tra le due console sono meno marcate del previsto. Dal punto di vista delle prestazioni, entrambe le versioni garantiscono un’esperienza stabile a 60 fotogrammi al secondo, con cali praticamente assenti anche nei momenti più concitati, un elemento cruciale per uno sparatutto in prima persona dove la fluidità è fondamentale. Anche sul piano visivo, le due versioni si comportano in modo molto simile, offrendo una resa complessiva comparabile. Su PS5 standard il giocatore può scegliere tra CMAA (Conservative Morphological Anti?Aliasing) e FSR di AMD per la gestione della risoluzione. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Un video confronta Marathon su PS5 e PS5 Pro, ecco le principali differenze

