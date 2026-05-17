Intitoliamo l’Istituto a Giorgio Armani La proposta degli insegnanti crea il caso e finisce ai voti

Da lanazione.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella cittadina di Forte dei Marmi, un gruppo di insegnanti ha proposto di intitolare l’istituto scolastico a Giorgio Armani. La proposta è stata presentata al collegio dei docenti, ma al momento non è stata approvata e resta ancora sulla carta. La questione ha suscitato reazioni tra gli abitanti e i membri dell’istituto, portando la decisione finale ai voti. La discussione si è sviluppata in modo acceso, coinvolgendo vari soggetti interessati alla scelta dell’intitolazione.

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Forte dei Marmi, 17 maggio 2026 – Benvenuti all’Istituto scolastico ’Giorgio Armani’. Per la verità l’intitolazione è rimasta sulla carta anzi, nelle intenzioni di un gruppo di insegnanti che ha avanzato proposta al collegio docenti, sollevando un polverone. Nel paese delle griffe anche la scuola dunque strizza l’occhio ai brand, ma stavolta la faccenda non è finita così pacificamente: e mentre il sindaco recentemente ha dovuto mettere mano all’incalzante partnership di ’firme’ negli stabilimenti balneari, l’ambiente scolastico ha risolto al suo interno la questione. La proposta e la reazione del corpo docente. Nella riunione tra ’prof’ si... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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