Silvana Armani presenta la sua prima collezione prêt-à-porter per Giorgio Armani durante la sfilata autunnoinverno 2026-27. La passerella si svolge senza proclami, con un approccio sobrio e deciso. La linea propone capi pensati per un pubblico che cerca eleganza senza eccessi. La sfilata si svolge in un’atmosfera raccolta e concentrata, senza particolari momenti di spettacolo.

Non è un passaggio di testimone. È un’alba che decide di sorgere. La prima linea prêt-à-porter firmata da Silvana Armani per Giorgio Armani, andata in scena con la sfilata autunnoinverno 2026-27, non alza la voce. Sussurra. E in quel sussurro vibra un gesto radicale: guardare ciò che conosci come se fosse la prima volta. Non cambiare paesaggio, cambiare sguardo. Lo sguardo di una donna che disegna abiti per le donne vere, naturalmente belle anche con poco trucco e senza bijoux. La silhouette si scioglie senza perdere rigore, ancora più depurata, lineare, essenziale ma non semplificata. Le giacche si alleggeriscono come dopo un digiuno dell’anima. 🔗 Leggi su Amica.it

Giorgio Armani: la prima sfilata prêt-à-porter di Silvana Armani

