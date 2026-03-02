Silvana Armani ha annunciato un cambio di passo nel suo percorso professionale, segnando una nuova direzione per il marchio Giorgio Armani. La collezione presentata ha suscitato grande interesse, attirando l'attenzione per il suo stile elegante e sofisticato. La sfilata ha coinvolto numerosi addetti ai lavori e appassionati, sottolineando l'importanza di questa fase di transizione.

Bella. Sofisticata. Emozionante. Una collezione attesissima quella di Giorgio Armani - che ha sfilato al teatrino di via Bergognone - disegnata da Silvana Armani, la nipote che dall'età di venti anni ha affiancato il grande e indimenticabile stilista scomparso lo scorso 4 settembre nella costruzione delle collezioni femminili. Una collezione per le donne normali. Grande responsabilità per una prova difficile, ma non per lei che ha scelto la strada della sottrazione, cara anche a Coco Chanel che invitava alla semplicità e all'essenzialità, eliminando il superfluo. La direttrice creativa infatti ha spiegato dopo lo show che ha lavorato con «l'idea di togliere tutto ciò che è in più».

© Liberoquotidiano.it - Silvana Armani, un cambio di passo consapevole per Giorgio Armani

