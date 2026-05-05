COMICON Napoli 2026 | numeri e impatto economico da record per il festival

La XXVI edizione del festival dedicato alla cultura pop si è conclusa presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, confermando i livelli di partecipazione degli anni precedenti con un totale di 183 mila visitatori. L’evento ha coinvolto diverse aree della città, portando un notevole afflusso di pubblico e generando un impatto economico significativo, con numeri e ricadute che si attestano sui livelli delle edizioni passate.

(Adnkronos) – La chiusura della XXVI edizione del festival dedicato alla cultura pop presso la Mostra d’Oltremare di Napoli ha consolidato un trend di partecipazione in linea con i risultati dell'anno precedente, registrando un totale di 183.000 visitatori. L'evento si è articolato attraverso 10 sezioni tematiche, tra cui Fumetto, Videogame, Cinema e Innovazione, ospitando oltre 480 relatori internazionali e 520 espositori per un programma complessivo di oltre 650 appuntamenti. Sotto il profilo economico, l'iniziativa ha generato un impatto sul territorio campano valutato in oltre 43 milioni di euro, confermandosi come un catalizzatore strategico per l'indotto locale.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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