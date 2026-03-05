Formula 1 record storico di ricavi e un miliardo di spettatori anche grazie a Verstappen

La stagione 2026 di Formula 1 è iniziata l’8 marzo, con i semafori che si sono spenti per dare il via alla nuova annata. La serie raggiunge un record di ricavi mai registrato prima e conta un miliardo di spettatori, con Verstappen tra i protagonisti che contribuiscono all’aumento di audience. La Formula 1 si presenta in una fase di grande successo commerciale e di popolarità.

La F1 vola verso la stagione 2026 con 3,87 miliardi di ricavi e oltre un miliardo di spettatori. Liberty Media trasforma il Circus L'8 marzo si spengono i semafori. Comincia la stagione 2026 della Formula 1, e il Circus ci arriva forse nel momento di forma migliore della sua storia. I ricavi del gruppo F1 hanno raggiunto quota 3,87 miliardi di dollari nel 2025, con una crescita del 14 per cento rispetto all'anno precedente. Dietro questa crescita c'è una storia precisa, certamente non legata al caso. Bisogna fare un passo indietro. Nel 2017 Liberty Media, gruppo statunitense guidato dal magnate John Malone, rilevò la Formula 1 da Bernie Ecclestone.