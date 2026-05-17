Internazionali Sinner trionfa a Roma | Dopo 50 anni abbiamo riportato a casa il trofeo

Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali d’Italia 2026, portando a casa il trofeo dopo 50 anni di assenza. La finale si è conclusa con la sua vittoria, confermando il suo successo nel torneo romano. La vittoria rappresenta un risultato importante nella sua carriera, che comprende numerosi primati e prestazioni di rilievo in ambito tennistico. La sua affermazione si inserisce in un percorso caratterizzato da successi e risultati di rilievo, che si sono susseguiti nel tempo.

Roma, 17 maggio 2026 – Jannik Sinner trionfa agli Internazionali d’Italia 2026 e scrive la storia. Lo fa di nuovo, in una carriera segnata da primati, vittorie e prove eccezionali in campo. Anche oggi è andata in questo modo, di fronte a migliaia di tifosi e alle autorità politiche e sportive, tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Fitp Angelo Binaghi. Il numero uno al mondo consolida il primato in ATP davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz e prosegue la striscia positiva stagionale nei Masters 1000, diventando il più giovane giocatore del circuito nella storia, a conquistare più edizioni (sei di fila). Il risultato del trionfo è stato quello di 6-4, 6-4, sul norvegese Casper Ruud. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Sinner vince gli Internazionali di Roma 50 anni dopo Panatta

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