Internazionali Roma 2026 Sinner si gioca la finale contro Ruud – La diretta
Agli Internazionali d’Italia, si svolge la finale del singolare maschile tra Jannik Sinner e Ruud. Sinner ha superato in due set Daniil Medvedev in semifinale, conquistando l’accesso alla partita decisiva. La finale rappresenta l’ultima occasione per il giocatore italiano di ottenere un Master 1000, un titolo che ancora non ha vinto nella sua carriera. La partita si disputa in un’atmosfera di grande attesa e coinvolgimento da parte del pubblico presente.
Agli Internazionali d’Italia è tutto pronto per la sfida conclusiva del singolare maschile. Dopo la vittoria in due tempi su Daniil Medvedev, Jannik Sinner prova a centrare l’ultimo Master 1000 che ancora manca al suo palmares personale. La sfida con Casper Ruud, approdato in finale dopo aver battuto l’altro azzurro Luciano Darderi, è la quinta tra i due. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Internazionali BNL d'Italia (@internazionalibnlditalia) Alla finale assisterà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che l’anno scorso aveva preso posto in tribuna per la finale del torneo femminile, vinto da Jasmine Paolini. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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