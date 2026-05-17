Internazionali Roma 2026 Sinner si gioca la finale contro Ruud – La diretta

Agli Internazionali d’Italia, si svolge la finale del singolare maschile tra Jannik Sinner e Ruud. Sinner ha superato in due set Daniil Medvedev in semifinale, conquistando l’accesso alla partita decisiva. La finale rappresenta l’ultima occasione per il giocatore italiano di ottenere un Master 1000, un titolo che ancora non ha vinto nella sua carriera. La partita si disputa in un’atmosfera di grande attesa e coinvolgimento da parte del pubblico presente.

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