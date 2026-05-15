Internazionali Roma 2026 Sinner-Medvedev in campo | in palio la finale contro Ruud – La diretta
Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 15 maggio, si svolge la seconda semifinale degli Internazionali Roma 2026, con il tennista italiano che affronta il russo. La partita si disputa sul campo principale e rappresenta il penultimo passo verso la finale, in programma domenica. Chi vince questa sfida si troverà di fronte al norvegese, che ha già superato l’altra semifinale. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza ulteriori variazioni rispetto al programma ufficiale.
Jannik Sinner oggi, venerdì 15 maggio, scende in campo per la seconda semifinale degli Internazionali Roma 2026. L’azzurro, n°1 del mondo, gioca contro il russo Daniil Medvedev, n°9 Atp, che ha già sfidato ben 16 volte in passato. Il bilancio sorride al fuoriclasse altoatesino che ha vinto nove incontri, l’ultimo in finale al Masters 1000 di Indian Wells (per 7-6 7-6). In caso di vittoria il 24enne di Sesto Pusteria affronterebbe il norvegese Casper Ruud che ha sconfitto l’altro azzurro, Luciano Darderi, con un doppio 6-1. Sinner contro Medvedev – La semifinale in diretta Inizio diretta: 150526 19:15 Fine diretta: 150526 21:00 19:39 150526 Sinner-Medvedev 4-0 Ancora un turno di servizio a zero per Sinner, che consolida il break e allunga nel set. 🔗 Leggi su Lapresse.it
INTERNAZIONALI TENNIS ROMA 2026- SINNER RUUD-MEDVEDEV
Sullo stesso argomento
Sinner-Rublev in diretta LIVE, in campo dalle 13 agli Internazionali di Roma: in palio la finale contro Darderi o RuudSinner sfida Rublev agli Internazionali di Roma 2026: il risultato in diretta e gli aggiornamenti live.
Leggi anche: LIVE Sinner-Medvedev non prima delle 20: in palio la finale contro Ruud o Darderi
Semifinali Internazionali Roma 2026, allarme pioggia su Sinner-Medvedev: il programma del Foro Italico x.com
Jannik Sinner avanza ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2026 a Roma, superando Andrey Rublev in due set con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 32 minuti. Con questa vittoria, il numero uno del mondo raggiunge la 32ª vittoria consecutiva nei torne facebook
Sinner vs Rublev Dirette Live: Come Sto Guardando le Dirette ATP Roma 2026 reddit
Sinner-Medvedev diretta, la semifinale degli Internazionali di Roma: orario, dove vederla (anche in chiaro) e precedentiJannik Sinner continua le sue partite di ordinaria amministrazione, rendendo semplice anche i match che sono tutt'altro che tali. Ottima prova anche oggi al Centrale nei quarti di finale, ... leggo.it
Semifinali Internazionali di Roma, oggi Darderi-Ruud e Sinner- Medvedev: a che ora giocanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Semifinali Internazionali di Roma, oggi Darderi-Ruud e Sinner- Medvedev: a che ora giocano ... tg24.sky.it