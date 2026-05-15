Internazionali Roma 2026 Sinner-Medvedev in campo | in palio la finale contro Ruud – La diretta

Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 15 maggio, si svolge la seconda semifinale degli Internazionali Roma 2026, con il tennista italiano che affronta il russo. La partita si disputa sul campo principale e rappresenta il penultimo passo verso la finale, in programma domenica. Chi vince questa sfida si troverà di fronte al norvegese, che ha già superato l’altra semifinale. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza ulteriori variazioni rispetto al programma ufficiale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui