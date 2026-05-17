Oggi a Roma si disputa la finale degli Internazionali d’Italia di tennis, con Jannik Sinner che affronta Casper Ruud. La partita si svolge nel giorno in cui il pubblico si prepara a seguire uno degli incontri più attesi del torneo. L’evento si tiene in uno dei principali impianti sportivi della città, e l’orario di inizio è stato comunicato ufficialmente. La sfida tra i due giocatori si può seguire in diretta anche in chiaro, senza bisogno di abbonamenti speciali.

A Roma è il giorno della finale degli Internazionali d’Italia di tennis, con Jannik Sinner che sfida il norvegese Casper Ruud per aggiungere nuovi record alla sua già incredibile collezione. In caso di vittoria, infatti, il numero uno del mondo sarebbe il secondo giocatore a ottenere il Golden Master, essendosi aggiudicato, a soli 24 anni, già tutti i tornei Masters 1000 del circuito Atp. L’unico a riuscirci prima di lui è stato Novak Djokovic, ma a 31 anni. Inoltre, con la vittoria in semifinale contro Medvedev, ha allungato a 33 la striscia di vittorie consecutive nei Masters 1000 (perdendo solamente tre set in totale), record assoluto. Il precedente era 31, sempre di Djokovic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Internazionali Roma 2026, oggi Sinner in finale contro Ruud: orario e dove vederla in chiaro

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INTERNAZIONALI DI ROMA, SINNER VS OFNER: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV IN CHIARO PER TUTTI.

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