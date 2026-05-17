Internazionali Roma 2026 dal presidente Mattarella a Favino | tutti i vip per Sinner
Oggi al Foro Italico si è svolta la finale degli Internazionali d’Italia di tennis, con la partecipazione di numerosi personaggi noti. Tra il pubblico presenti il presidente della Repubblica e un attore famoso, entrambi seduti tra gli spettatori per assistere all’ultimo atto del torneo. La partita ha visto sfidarsi il giovane tennista italiano e il suo avversario norvegese, attirando l’attenzione di molti appassionati e curiosi presenti in tribuna. La giornata si è conclusa con un grande afflusso di pubblico e di figure pubbliche.
Sfilata di vip oggi al Foro Italico per assistere alla finale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Casper Ruud. Primo tifoso Sergio Mattarella, insieme a Salvini, Calderoni, Lollobrigida ma anche Renzi insieme alla moglie e Malagò ex presidente del Coni e oggi candidato alla presidenza della Figc. In fila anche Pierfrancesco Favino, che ha voluto rimarcare la sua passione per il tennis “e non per il Padel”. Internazionali Roma 2026, Abodi risponde a Binaghi: "Pochi fondi al tennis? Nessuno può lamentarsi" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
Il Centrale di Roma accoglie il Presidente Mattarella e canta l'Inno
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