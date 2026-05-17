Internazionali Roma 2026 dal presidente Mattarella a Favino | tutti i vip per Sinner

Oggi al Foro Italico si è svolta la finale degli Internazionali d’Italia di tennis, con la partecipazione di numerosi personaggi noti. Tra il pubblico presenti il presidente della Repubblica e un attore famoso, entrambi seduti tra gli spettatori per assistere all’ultimo atto del torneo. La partita ha visto sfidarsi il giovane tennista italiano e il suo avversario norvegese, attirando l’attenzione di molti appassionati e curiosi presenti in tribuna. La giornata si è conclusa con un grande afflusso di pubblico e di figure pubbliche.

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