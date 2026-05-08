Internazionali di Roma 2026 Sinner parte dal secondo turno | quando gioca e dove vederlo

Jannik Sinner parteciperà agli Internazionali di Roma 2026 e debutterà dal secondo turno, che si giocherà tra venerdì 8 e sabato 9 maggio. Il tennista italiano, attualmente numero uno del seeding, si prepara a scendere in campo nel torneo che si svolge sulla terra battuta della capitale. La possibilità di seguire le sue partite è garantita attraverso le dirette televisive e le piattaforme streaming ufficiali.

Jannik Sinner è pronto a cominciare il suo percorso agli Internazionali di Roma 2026. Il numero uno del seeding debutterà direttamente dal secondo turno, in programma tra venerdì 8 e sabato 9 maggio. Tutto lo stivale aspetta solo lui. E se vuoi sapere quando giocherà, contro chi sarà il suo primo match al Foro Italico e dove sarà possibile seguirlo in diretta tv e streaming, non ti resta che scoprirlo con noi! Internazionali Roma 2026: Sinner debutta sabato 9 maggio contro Sebastian Ofner. Agli Internazionali d’Italia 2026 Jannik Sinner parte con un bye al primo turno e farà dunque il suo esordio nel tabellone maschile direttamente al secondo turno.🔗 Leggi su Funweek.it

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