Internazionali da Mattarella a Favino e Panatta | tutti i vip per la finale di Sinner

Nella giornata di domenica 17, gli Internazionali d'Italia 2026 hanno visto la partecipazione di numerosi personaggi noti. Tra gli ospiti presenti alla finale, ci sono state personalità provenienti dal mondo dello sport e dello spettacolo, tra cui un ex presidente della Repubblica, un attore e un ex tennista. La partita si è svolta in condizioni di pioggia e ha attirato l'attenzione di pubblico e media, con molte telecamere che hanno immortalato gli arrivi di questi ospiti.

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(Adnkronos) – Pioggia di vip per la finale degli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, domenica 17 maggio, Jannik Sinner sfida Casper Ruud nell'ultimo atto del Masters 1000 di Roma, in una partita che accoglie in tribuna d'onore anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che torna al Centrale dopo aver assistito, lo scorso anno, al trionfo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Internazionali, Sinner e presenza di Mattarella in finale: “L’ultima volta ero nervoso…”(Adnkronos) – Jannik Sinner 'ritrova' Sergio Mattarella agli Internazionali d'Italia 2026. Internazionali d'Italia al via, Sinner sulle orme di PanattaAGI - Da oggi 5 maggio a domenica 17 maggio il Foro Italico torna ad essere il centro del tennis mondiale con la sua ottantatreesima edizione degli... Jannik, reduce da una notte insonne, piega Medvedev alla ripresa del match interrotto venerdì causa pioggia. Oggi, in finale al Foro Italico contro Ruud, può diventare imperatore degli Internazionali davanti a Mattarella. di @MCaverzan x.com Internazionali, da Mattarella a Favino e Panatta: tutti i vip per la finale di SinnerPioggia di vip per la finale degli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, domenica 17 maggio, Jannik Sinner sfida Casper Ruud nell'ultimo atto del Masters 1000 di Roma, in una partita che accoglie in tri ... adnkronos.com Mattarella, l’arrivo al Foro Italico per la finale degli Internazionali BNL d’ItaliaAccompagnato dal suo Consigliere per gli affari giuridici Daniele Cabras, il Capo dello Stato è arrivato al Foro Italico per la finale degli Internazionali BNL d’Italia alle 16.55. Ad accoglierlo i Ca ... sport.sky.it Da oggi è in vigore in Italia il decreto sulla trasparenza salariale - cosa ne pensiamo? reddit