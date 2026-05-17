Internazionali Roma 2026 Bolelli e Vavassori sbancano nel doppio maschile

Ai Campionati Internazionali d’Italia di tennis, si è registrato un fatto storico nel doppio maschile: per la prima volta una coppia italiana ha vinto il titolo. La coppia composta da un giocatore con un passato tra singolare e doppio e dall’altro con esperienza nel circuito internazionale ha dominato in finale, portando a casa il trofeo. La vittoria rappresenta un traguardo importante per il movimento tennistico nazionale e segna un momento significativo nel panorama sportivo italiano.

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Primo, storico trionfo di una coppia azzurra maschile agli Internazionali d’Italia. Simone Bolelli e Andrea Vavassori (settimi nel seeding) hanno conquistato il titolo di doppio contro il collaudato team composto dallo spagnolo Marcel Granolles e l’argentino Horacio Zeballos, già campioni agli Internazionali BNL d’Italia nel 2020 e 2024. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Internazionali BNL d'Italia (@internazionalibnlditalia) L a coppia azzurra si è imposta con il punteggio di 7-6 (8) 6-7 (3) 10-3. Nei 5 precedenti incontri tra le due coppie, gli azzurri si erano imposti tre volte. Nel 1963 una coppia italiana approdò in finale degli Internazionali BNL d’Italia: furono i leggendari Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola, battuti da HewittStolle. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Internazionali Roma 2026, Bolelli e Vavassori sbancano nel doppio maschile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video internazionali d'Italia-Roma 2026-Bolelli Vavassori Sullo stesso argomento Internazionali BNL d'Italia 2026: Bolelli e Vavassori vincono il doppio maschileSimone Bolelli e Andrea Vavassori vincono la finale di doppio maschile degli Internazionali BNL d’Italia 2026. Internazionali Roma, Bolelli e Vavassori in finale nel doppioLa coppia azzurra composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquista la finale di doppio maschile battendo nel super tiebreak il duo composto da... BOLELLI E VAVASSORI CAMPIONI A ROMA Gli azzurri conquistano gli Internazionali d’Italia al termine di un torneo straordinario, battendo Granollers e Zeballos e completando una cavalcata clamorosa Partita dopo partita hanno alzato il livello, elimi x.com Bolelli-Vavassori nella storia! Prima vittoria italiana nel doppio maschile a RomaSimone e Andrea battono in finale lo spagnolo Granollers e l'argentino Zeballos con il punteggio di 7-6 6-7 10-3. Per la prima volta in trionfo una coppia tutta tricolore: nemmeno i mitici Pietrangeli ... gazzetta.it Internazionali Roma 2026, Bolelli e Vavassori sbancano nel doppio maschilePrimo, storico trionfo di una coppia azzurra maschile agli Internazionali d'Italia. Simone Bolelli e Andrea Vavassori (settimi nel seeding) hanno conquistato ... lapresse.it