Internazionali Roma 2026 Bolelli e Vavassori sbancano nel doppio maschile
Ai Campionati Internazionali d’Italia di tennis, si è registrato un fatto storico nel doppio maschile: per la prima volta una coppia italiana ha vinto il titolo. La coppia composta da un giocatore con un passato tra singolare e doppio e dall’altro con esperienza nel circuito internazionale ha dominato in finale, portando a casa il trofeo. La vittoria rappresenta un traguardo importante per il movimento tennistico nazionale e segna un momento significativo nel panorama sportivo italiano.
Primo, storico trionfo di una coppia azzurra maschile agli Internazionali d’Italia. Simone Bolelli e Andrea Vavassori (settimi nel seeding) hanno conquistato il titolo di doppio contro il collaudato team composto dallo spagnolo Marcel Granolles e l’argentino Horacio Zeballos, già campioni agli Internazionali BNL d’Italia nel 2020 e 2024. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Internazionali BNL d'Italia (@internazionalibnlditalia) L a coppia azzurra si è imposta con il punteggio di 7-6 (8) 6-7 (3) 10-3. Nei 5 precedenti incontri tra le due coppie, gli azzurri si erano imposti tre volte. Nel 1963 una coppia italiana approdò in finale degli Internazionali BNL d’Italia: furono i leggendari Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola, battuti da HewittStolle. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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