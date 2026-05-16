internazionali roma bolelli e vavassori in finale nel doppio

A Roma, nel torneo degli Internazionali, la coppia italiana formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori ha raggiunto la finale nel doppio maschile. Hanno vinto la semifinale contro il duo di giocatori stranieri, chiudendo il super tiebreak con un punteggio di 10-6, dopo aver perso il secondo set 3-6. Nel primo set avevano ottenuto la vittoria 7-6 con un punteggio di 9-7 nel tie break.

La coppia azzurra composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquista la finale di doppio maschile battendo nel super tiebreak il duo composto da Christian Harrison e Neal Skupski con il unteggio di 7-6 (9) 3-6 10-6. Affronteranno nella giornata di domani Marcel Granollers (Spagna) e Horacio Zeballos (Argentina). Bolelli e Vavassori, che giungono per la prima volta in finale al Foro italico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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