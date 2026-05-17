Internazionali Roma 2026 Binaghi | Tennis realtà consolidata questa edizione dei record
Durante una conferenza stampa, il presidente dell’organizzazione ha commentato l’andamento della manifestazione, affermando che il torneo si sta affermando come una realtà consolidata nel panorama tennistico internazionale. Ha inoltre sottolineato che questa edizione sta battendo diversi record, anche se ha espresso una certa frustrazione riguardo alla percezione di ripetitività e artificiosità che alcuni utenti attribuiscono all’evento. Le sue parole sono state accompagnate da critiche sulla gestione e sulla percezione pubblica della competizione.
“Stiamo diventando noiosi, sembra una realtà costruita in modo artefatto, però insomma basta affacciarsi dalle finestre in uno qualunque di questi giorni e in realtà chiunque può vedere che oramai movimentiamo un’autentica marea di persone, di appassionati che oggi sono qua per fare il tifo e per applaudire, apprezzare indipendentemente dal risultato quello che i nostri ragazzi quest’anno hanno fatto di grande e di grandioso”. Soddisfatto Angelo Binaghi, presidente della FITP, questa mattina ha fatto il punto con la stampa di questa 83esima edizione degli Internazionali d’Italia, una edizione con numeri da record: “Continuiamo a vivere un... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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2026 e Roma non ha un campo centrale coperto. Ma poi binaghi va dicendo che gli internazionali sono il 5 slam ahahah x.com
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