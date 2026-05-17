Internazionali Roma 2026 Binaghi | Tennis realtà consolidata questa edizione dei record

Durante una conferenza stampa, il presidente dell’organizzazione ha commentato l’andamento della manifestazione, affermando che il torneo si sta affermando come una realtà consolidata nel panorama tennistico internazionale. Ha inoltre sottolineato che questa edizione sta battendo diversi record, anche se ha espresso una certa frustrazione riguardo alla percezione di ripetitività e artificiosità che alcuni utenti attribuiscono all’evento. Le sue parole sono state accompagnate da critiche sulla gestione e sulla percezione pubblica della competizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui