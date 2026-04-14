A Roma è stata presentata la nuova edizione degli Internazionali d’Italia di tennis. Alla cerimonia hanno partecipato il ministro dello Sport e il sindaco della città. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane, confermando la sua tradizione come uno degli eventi più attesi nel calendario tennistico internazionale. La presentazione si è tenuta in un contesto ufficiale, con la presenza di rappresentanti delle istituzioni e degli organizzatori.

Presentata a Roma la nuova edizione degli Internazionali d’Italia di tennis. Parterre delle grandi occasioni con il ministro dello Sport, Andrea Abodi, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. A fare gli onori di casa il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi. “Sarà ancora una volta come è successo negli ultimi 25 anni migliore di quella precedente, quindi un’edizione record “, avverte. “Lo sarà perché gli italiani stanno scoprendo o stanno qualche volta anche riscoprendo una passione sconfinata per il nostro sport. Lo sarà anche perché abbiamo dei ragazzi e delle ragazze che prima ancora che essere dei grandi campioni sono dei ragazzi straordinari, semplici, umili, non si montano la testa e hanno dei principi su cui basano la loro quotidianità che sono fantastici.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Internazionali d'Italia, presentata a Roma la nuova edizione dei record

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