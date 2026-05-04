Internazionali di Roma 2026 Binaghi | Ormai siamo di casa al Quirinale Mattarella verrà agli Internazionali
Durante l'edizione del 2026 degli Internazionali di Roma, il presidente del torneo ha dichiarato che l'evento si svolge ormai con una familiarità che lo fa sentire come a casa, al punto da sembrare una ricorrenza annuale. Ha inoltre annunciato che il presidente della Repubblica parteciperà alla manifestazione, sottolineando un rapporto consolidato tra l'organizzazione e le istituzioni. La presenza del capo dello Stato è prevista come appuntamento fisso di questa edizione.
“Ormai siamo di casa, se non fosse così emozionante, diventerebbe quasi una ricorrenza annuale. C’è quasi un po’ di abitudine, è una bella cosa”. Angelo Binaghi, presidente della Federtennis risponde così ai giornalisti dopo la visita al Quirinale con il presidente Mattarella che ha incontrato le squadre maschili e femminili di tennis. “Per i primi vent’anni io qua non ci sono mai entrato. Mi ha portato per la prima volta Berrettini quando fece il finale di Wimbledon e fummo buoni profeti perché dicemmo al Presidente, noi questa volta siamo finalisti, mentre la nazionale di calcio aveva vinto l’Europeo. Vedrà che da qua a qualche tempo noi qua diventeremo di casa, così è successo.🔗 Leggi su Lapresse.it
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