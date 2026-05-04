Durante l'edizione del 2026 degli Internazionali di Roma, il presidente del torneo ha dichiarato che l'evento si svolge ormai con una familiarità che lo fa sentire come a casa, al punto da sembrare una ricorrenza annuale. Ha inoltre annunciato che il presidente della Repubblica parteciperà alla manifestazione, sottolineando un rapporto consolidato tra l'organizzazione e le istituzioni. La presenza del capo dello Stato è prevista come appuntamento fisso di questa edizione.

“Ormai siamo di casa, se non fosse così emozionante, diventerebbe quasi una ricorrenza annuale. C’è quasi un po’ di abitudine, è una bella cosa”. Angelo Binaghi, presidente della Federtennis risponde così ai giornalisti dopo la visita al Quirinale con il presidente Mattarella che ha incontrato le squadre maschili e femminili di tennis. “Per i primi vent’anni io qua non ci sono mai entrato. Mi ha portato per la prima volta Berrettini quando fece il finale di Wimbledon e fummo buoni profeti perché dicemmo al Presidente, noi questa volta siamo finalisti, mentre la nazionale di calcio aveva vinto l’Europeo. Vedrà che da qua a qualche tempo noi qua diventeremo di casa, così è successo.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Internazionali di Roma 2026, Binaghi: "Ormai siamo di casa al Quirinale, Mattarella verrà agli Internazionali"

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