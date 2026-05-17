Internazionali oggi finale del doppio | Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos – Diretta

Oggi si disputa la finale del torneo di doppio agli Internazionali d’Italia 2026, con Simone Bolelli e Andrea Vavassori che si affrontano contro la coppia formata da Granollers e Zeballos. La partita si svolge nel quadro del torneo di tennis che si tiene sulla terra battuta della capitale, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La sfida rappresenta un momento importante per i giocatori coinvolti, che cercano di conquistare il titolo nel prestigioso evento italiano.

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(Adnkronos) – Simone Bolelli e Andrea Vavassori a caccia del titolo nella finale degli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, domenica 17 maggio, i due tennisti azzurri sfidano la coppia tutta spagnola formata da Manuel Granollers e Horacio Zeballos – in diretta tv e streaming – nell'ultimo atto del tabellone di doppio maschile del Masters 1000 di . L'articolo Internazionali, oggi finale del doppio: BolelliVavassori-GranollersZeballos – Diretta proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sinner in finale,Bolelli-Vavassori da sogno,e la difesa di Darderi che meritava | IBI26 Sullo stesso argomento LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, ATP Roma 2026 in DIRETTA: alle 14 la finale di doppio!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD 13:20 Titolo di doppio femminile a Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingC’è l’ultimo chilometro da superare prima di poter alzare le braccia al cielo e festeggiare il titolo. Domenica 17/05 h 14 Finale Internazionali d'Italia del doppio S.Bolelli / A.Vavassori - M.Granollers/H.Zeballos Forza ragazzi x.com Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos diretta Internazionali d'Italia: segui la finale del doppio. Tennis oggi LIVESimone Bolelli e Andrea Vavassori inseguono un traguardo storico: riportare il titolo di doppio degli Internazionali BNL d'Italia a una coppia italiana, impresa che manca da ben 66 anni, dai tempi di ... corrieredellosport.it Su che canale Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingC'è l'ultimo chilometro da superare prima di poter alzare le braccia al cielo e festeggiare il titolo. Nella finale del doppio maschile degli ... oasport.it