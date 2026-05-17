Oggi si disputa la finale degli Internazionali di tennis, con il match tra Jannik Sinner e il norvegese Ruud. Dopo un percorso senza sconfitte, Sinner si è dovuto confrontare con un problema fisico durante la semifinale contro Medvedev, che ha messo in forse la sua partecipazione alla partita decisiva. Ruud, tennista norvegese, ha raggiunto questa fase competendo con diversi avversari nel torneo. La finale è programmata per questa sera, con orario ancora da definire.

Il grande giorno è arrivato. Un percorso netto, liscio come l’olio fino alla semifinale quando contro Daniil Medvedev si è temuto il peggio con il concreto rischio che Jannik Sinner non riuscisse a lottare alla pari alzando bandiera bianca per il vistoso malessere fisico. Non è andata così, il numero uno del mondo lo è anche quando si tratta di stringere i denti e oggi si gioca il trofeo contro uno dei “terraioli” per eccellenza, il norvegese Casper Ruud, attuale numero 25 del ranking Atp. Cosa sappiamo di lui. 27enne di Oslo, come accennato si tratta di un amante della terra rossa, la sua superficie preferita. Dotato di un gran dritto, ha... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Internazionali, è il giorno della finale: Sinner-Ruud, chi è il norvegese e quando giocano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SINNER TRA MALORI, POLEMICHE E FINALE DA BRIVIDI: IL FORO IMPAZZISCE!

Sullo stesso argomento

Sinner, quando gioca finale Internazionali con Ruud? Orario e dove vederla in tv (anche in chiaro)(Adnkronos) – Quando gioca Jannik Sinner nella finale degli Internazionali d'Italia 2026? Oggi, sabato 16 maggio, il tennista azzurro ha battuto...

Sinner contro Ruud: quando si gioca e dove vedere la finale degli Internazionali BNL d'Italia 2026Sarà Jannik Sinner contro Casper Ruud la finale degli Internazionali BNL d’Italia 2026.

Internazionali d’Italia, il giorno della finale: tra #Sinner e il Career Golden Masters c'è solo Ruud x.com

Internazionali, è il giorno della finale: Sinner-Ruud, chi è il norvegese e quando giocano50 anni dopo la vittoria di Panatta al Foro Italico, un italiano proverà a riportare in casa il trofeo: Jannik affronta il miglior norvegese di sempre, quali sono suoi punti di forza e quando inizia l ... ilgiornale.it

Sinner-Ruud, finale Internazionali Roma in diretta TV: dove vederla in chiaro gratis, orario, polemicheJannik Sinner sfiderà Casper Ruud nella finale degli Internazionali di Roma al Foro Italico, ecco dove vedere il match in Tv e in streaming ... libero.it

Com'è possibile che Ruud sia così bravo a Torino nonostante il suo stile di gioco si adatti a superfici più lente? reddit