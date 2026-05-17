Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali di Roma, battendo in finale Casper Ruud con i punteggi di 6-4 6-4. La vittoria rappresenta il primo titolo del torneo per l’atleta italiano dopo cinquant’anni dall’ultimo successo di un altro tennista nazionale. La finale si è svolta sui campi della capitale, con Sinner che ha dominato l’incontro conquistando il trofeo. Questo risultato segna un traguardo importante per il giocatore, che si è imposto davanti a un pubblico presente in gran numero.

Cinquant’anni dopo Adriano Panatta, un altro italiano torna a conquistare gli Internazionali di tennis a Roma: ed è il numero uno Jannik Sinner, che in finale ha battuto con un doppio 6-4 Casper Ruud. Un’altra prestazione da super campione per l’azzurro che, in un’ora e 45 minuti, ha conquistato per la prima volta in carriera il Master 1000 di Roma. Solo qualche preoccupazione in avvio di match, quando Ruud trova subito il break, ma viene immediatamente raggiunto dal controbreak dell’azzurro. La svolta decisiva arriva in avvio di secondo set, con il numero uno al mondo che strappa subito il servizio e consolida per il 2-0. Con questo successo Sinner diventa il secondo giocatore nella storia del formato a vincere tutti e nove gli ATP Masters 1000 attualmente esistenti, dopo Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Internazionali di Roma, Sinner trionfa 6-4 6-4 contro Ruud

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Sinner vince gli Internazionali di Roma, battuto Ruud: Jannik trionfa 50 anni dopo Panatta

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