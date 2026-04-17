Giornata del Made in Italy la Pasticceria Cristiani tra le eccellenze italiane | Riconoscimento che ci rende orgogliosi
La Pasticceria Cristiani di Livorno, fondata nel 1961, è stata invitata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy a partecipare alla Giornata dedicata alle eccellenze italiane. Nel 2021, l’azienda è stata inserita tra i Marchi storici d’interesse nazionale. Durante l’evento, l’azienda ha ricevuto un riconoscimento ufficiale, che ha suscitato soddisfazione tra i rappresentanti dell’impresa.
La Pasticceria Cristiani di Livorno, fondata nel 1961, e nel 2021 entrata a pieno titolo tra i Marchi storici d'interesse nazionale, è stata invitata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla Giornata dedicata alle eccellenze italiane. A rappresentare l'azienda livornese Sergio.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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