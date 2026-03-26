Giornata nazionale del made in Italy | dal 20 marzo al 10 maggio le scuole organizzano eventi e attività sulle eccellenze italiane NOTA

Dal 20 marzo al 10 maggio, molte scuole italiane organizzano eventi e attività dedicate alle eccellenze del made in Italy, in occasione della Giornata nazionale. Questa giornata, istituita dalla legge del 27 dicembre 2023, n. 206, si svolge ogni anno il 15 aprile, data di nascita di Leonardo da Vinci. La legge mira a valorizzare, promuovere e tutelare i prodotti italiani.

La Giornata nazionale del made in Italy è istituita dall'art. 3 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy", e viene celebrata ogni anno il 15 aprile, anniversario della nascita di Leonardo da Vinci. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Oggi è il ì, la Giornata nazionale dedicata al sommo poeta Dante Alighieri Una giornata per ritrovare la speranza e la bellezza, riscoprendo i versi del Sommo Poeta che ancora oggi ci toccano l'anima: " , - facebook.com facebook