Internazionali di Roma | Bolelli e Vavassori campioni nel doppio

Da feedpress.me 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante gli Internazionali di Roma, Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato il titolo nel doppio maschile. La finale si è conclusa con la loro vittoria contro una coppia avversaria, portando a casa il trofeo del torneo del 2026. Entrambi i giocatori hanno dimostrato solidità nel corso dell'incontro, portando a termine la partita con successo. La vittoria rappresenta un risultato importante per il duo nel circuito internazionale di tennis.

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Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono il torneo di doppio maschile degli Internazionali d’Italia 2026. Gli azzurri, settima testa di serie del tabellone, piegano al match tie-break - 7-6 (8) 6-7 (3) 10-3, in due ore e 17 minuti di gioco - Marcel Granollers e Horacio Zeballos e diventano la prima coppia italiana a vincere a Roma. Nel 1963, ultimo anno con una coppia azzurra in finale, Nicola. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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