Internazionali Sinner e presenza di Mattarella in finale | L’ultima volta ero nervoso…

Durante gli Internazionali d’Italia 2026, Jannik Sinner ha incontrato di nuovo il presidente della Repubblica, presente alla finale del torneo. Il tennista ha commentato di essere stato nervoso all’ultima partecipazione, mentre questa volta si è sentito più tranquillo. La presenza del presidente in tribuna ha attirato l’attenzione di molti appassionati e ha segnato un momento di rilievo per il torneo. Sinner si è preparato per affrontare la partita con maggiore serenità rispetto alle edizioni passate.

(Adnkronos) – Jannik Sinner 'ritrova' Sergio Mattarella agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, sabato 16 maggio, il tennista azzurro ha battuto Daniil Medvedev nella semifinale del Masters 1000 di Roma, in una partita 'spalmata' su due giorni a causa del rinvio di ieri per pioggia, qualificando così per la finale del torneo 'di casa'. Ad attenderlo, nella tribuna d'onore del Centrale, ci sarà anche il presidente della Repubblica, con cui condivide già alcuni ricordi speciali. "Sarà bello rivederlo. La scorsa volta ero molto nervoso, soprattutto quando dovevo parlarci, ma è sempre un momento speciale", ha detto Sinner, "anche lo scorso anno è venuto qui, la sua presenza è molto importante per lo sport italiano. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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