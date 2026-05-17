Internazionali Bolelli-Vavassori trionfano nel doppio | Una vittoria incredibile

In attesa della finale del singolare maschile tra Jannik Sinner e Casper Ruud, il pubblico italiano si è potuto concentrare sui risultati del doppio. La coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori ha conquistato la vittoria in finale, portando a casa il titolo. La partita si è conclusa con il loro successo, regalando una vittoria importante per il tennis nazionale. La finale si è svolta oggi, lasciando spazio a un momento di festa per gli appassionati italiani.

Roma, 17 maggio 2026 – In attesa della finale che Jannik Sinner giocherà con Casper Ruud, per il torneo del singolo maschile, l’Italia festeggia nel doppio e con Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Il duo azzurro firma un importante primato e si prende la prima conquista nella storia degli Internazionali d’Italia, in specialità. Ormai un team perfetto quello dei due campioni italiani, di un vincente tennis tricolore, che vincono con la squadra formata da spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos e con il punteggio di 7-6(8), 6-7(3), 10 punti a 3, al match tie-break. Bolelli e Vavassori commossi: “Dedicato a pubblico e famiglia” – Fonte sport. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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