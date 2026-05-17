Internazionali Bolelli e Vavassori nella storia | sono la prima coppia italiana a trionfare a Roma L’emiliano in lacrime
Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio maschile degli Internazionali di Roma, disputato sui campi in terra rossa del Foro Italico. Con questa vittoria, sono diventati la prima coppia italiana a conquistare il titolo in questa categoria nel torneo, che si svolge ogni anno nella capitale. Durante la premiazione, Bolelli è stato visto in lacrime, mentre Vavassori ha alzato il trofeo con entusiasmo. La finale si è conclusa con una vittoria in due set.
Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono i nuovi campioni del torneo di doppio maschile agli Internazionali a Roma, sui campi in terra rossa del Foro Italico. I settimi nel seeding si sono imposti sulla collaudata coppia composta dallo spagnolo Marcel Granolles e l'argentino Horacio Zeballos, secondi favoriti del tabellone di doppio, già campioni agli Internazionali BNL d’Italia nel 2020 e 2024, con il punteggio di 7-6 (10-8), 6-7 (3-7), 10-3 vincendo il loro secondo 1000 in carriera dopo quello di Miami, sempre quest'anno. Lacrime di gioia per Vavassori a fine partita e abbraccio con tutti i componenti del team. È il primo successo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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