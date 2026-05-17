Internazionali Bolelli e Vavassori nella storia | sono la prima coppia italiana a trionfare a Roma L’emiliano in lacrime

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio maschile degli Internazionali di Roma, disputato sui campi in terra rossa del Foro Italico. Con questa vittoria, sono diventati la prima coppia italiana a conquistare il titolo in questa categoria nel torneo, che si svolge ogni anno nella capitale. Durante la premiazione, Bolelli è stato visto in lacrime, mentre Vavassori ha alzato il trofeo con entusiasmo. La finale si è conclusa con una vittoria in due set.

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