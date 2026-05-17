Bolelli-Vavassori nella storia! Prima vittoria italiana nel doppio maschile a Roma
Nel torneo di Roma, Simone e Andrea hanno conquistato la loro prima vittoria nel doppio maschile, battendo in finale la coppia formata da uno spagnolo e un argentino. La partita si è conclusa con i punteggi di 7-6, 6-7 e 10-3, segnando un risultato storico per gli italiani nel torneo. La vittoria rappresenta un risultato importante per i due atleti, che hanno superato due set molto combattuti prima di chiudere al super tiebreak.
Simone Bolelli e Andrea Vavassori fanno la storia. Mai a Roma aveva trionfato una coppia tutta italiana nel doppio maschile, nemmeno i mitici Pietrangeli e Sirola: sette finali giocate, sei perse e una, nel 1960, sospesa e mai terminata. Ci riescono gli attuali Davismen azzurri, che in un Centrale già carico di tifo, in attesa di Sinner-Ruud, battono lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos, cioè una delle coppie più forti al mondo, vincitrice di due Slam lo scorso anno: 7-6(8), 6-7(3) 10-3 il punteggio della finale, durata due ore e 17 minuti. L’Italia, in quest’era d’oro del tennis tricolore, infrange dunque un altro tabù. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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