Bolelli-Vavassori nella storia! Prima vittoria italiana nel doppio maschile a Roma

Nel torneo di Roma, Simone e Andrea hanno conquistato la loro prima vittoria nel doppio maschile, battendo in finale la coppia formata da uno spagnolo e un argentino. La partita si è conclusa con i punteggi di 7-6, 6-7 e 10-3, segnando un risultato storico per gli italiani nel torneo. La vittoria rappresenta un risultato importante per i due atleti, che hanno superato due set molto combattuti prima di chiudere al super tiebreak.

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Simone Bolelli e Andrea Vavassori fanno la storia. Mai a Roma aveva trionfato una coppia tutta italiana nel doppio maschile, nemmeno i mitici Pietrangeli e Sirola: sette finali giocate, sei perse e una, nel 1960, sospesa e mai terminata. Ci riescono gli attuali Davismen azzurri, che in un Centrale già carico di tifo, in attesa di Sinner-Ruud, battono lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos, cioè una delle coppie più forti al mondo, vincitrice di due Slam lo scorso anno: 7-6(8), 6-7(3) 10-3 il punteggio della finale, durata due ore e 17 minuti. L’Italia, in quest’era d’oro del tennis tricolore, infrange dunque un altro tabù. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bolelli-Vavassori nella storia! Prima vittoria italiana nel doppio maschile a Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BRIGNONE da libri di STORIA! È ORO anche in gigante | Sullo stesso argomento Bolelli e Vavassori nella storia: trionfano in finale nel doppio all'Atp di MiamiAll'Atp di Miami, Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono in finale nel doppio, conquistando il loro primo successo in coppia in un Masters 1000. Internazionali Roma, Bolelli e Vavassori in finale nel doppioLa coppia azzurra composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquista la finale di doppio maschile battendo nel super tiebreak il duo composto da... ATP Roma: Sinner e Bolelli-Vavassori sono già nella storia. Prima doppia finale azzurra nell'Era Open x.com Bolelli-Vavassori nella storia! Prima vittoria italiana nel doppio maschile a RomaSimone e Andrea battono in finale lo spagnolo Granollers e l'argentino Zeballos con il punteggio di 7-6 6-7 10-3. Per la prima volta in trionfo una coppia tutta tricolore: nemmeno i mitici Pietrangeli ... gazzetta.it Atp Roma - Bolelli/Vavassori trionfano e fanno la storia: battuti Granollers/ZeballosÈ la prima coppia italiana a vincere in doppio gli Internazionali d'Italia nell'Era Open. Gli azzurri raggiungono nell'albo Pietrangeli e Sirola ... tennisworlditalia.com