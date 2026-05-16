Internazionali di Roma Bolelli e Vavassori in finale di doppio Battuta al super tie-break la coppia Harrison-Skupski

Ai Internazionali di Roma, Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato il pass per la finale nel torneo di doppio, superando al super tie-break la coppia formata da Harrison e Skupski. La partita si è conclusa con i set di 7-6 e 3-6, prima di arrivare al punteggio di 10-6 nel super tie-break. I due atleti italiani si sono così assicurati la possibilità di contendersi il titolo nella finale che si svolgerà nelle prossime ore.

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