Internazionali BNL d' Italia Bolelli-Vavassori battono Granollers-Zeballos 7-6 6-7 10-3 trionfo azzurro dopo 66 anni -VIDEO

Nella finale del torneo Internazionali BNL d’Italia, la coppia italiana formata da Bolelli e Vavassori ha battuto i loro avversari, Granollers e Zeballos, con i punteggi di 7-6, 6-7 e 10-3. Questa vittoria rappresenta il primo successo a Roma per i due giocatori e il secondo Masters 1000 in carriera, dopo aver vinto a Miami. La partita si è conclusa con un tie-break nel terzo set, portando gli azzurri al risultato finale.

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Per la coppia azzurra si tratta del primo trionfo a Roma e del secondo Masters 1000 in carriera dopo il successo di Miami. Ma soprattutto è un risultato storico per il tennis italiano: il trofeo mancava da 66 anni, dai tempi di Pietrangeli e Sirola Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conq. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Internazionali BNL d'Italia, Bolelli-Vavassori battono Granollers-Zeballos 7-6/6-7/10-3, trionfo azzurro dopo 66 anni -VIDEO ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bolelli/Vavassori vs Granollers/Zeballos | Final Highlights | Rome 2026 Sullo stesso argomento Bolelli/Vavassori campioni degli Internazionali d’Italia! Battuti Granollers/Zeballos al super tie-break!Simone Bolelli ed Andrea Vavassori scrivono una pagina storica del tennis azzurro, diventando la prima coppia tutta italiana a vincere gli... Internazionali, oggi finale del doppio: Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos – Diretta(Adnkronos) – Simone Bolelli e Andrea Vavassori a caccia del titolo nella finale degli Internazionali d'Italia 2026. CAMPIONIIIIIII Bolelli e Vavassori sconfiggono Granollers/Zeballos 7-6, 6-7, 10-3 e vincono il titolo al Foro Italico Per la prima volta nella storia una coppia di italiani conquista il doppio maschile agli Internazionali BNL d’Italia #IBI26 x.com Bolelli-Vavassori nella storia, vincono il doppio agli Internazionali 66 anni dopo il successo di Pietrangeli-SirolaSimone Bolelli e Andrea Vavassori si sono presi Roma ed entrati nella storia del tennis italiano. La coppia azzurra ha conquistato il titolo del doppio agli Internazionali BNL d’Italia ... ilgazzettino.it Internazionali BNL d'Italia 2026: Bolelli e Vavassori vincono il doppio maschilePrima volta storica per il Foro Italico con il torinese e l'emiliano che portano alla vittoria una coppia azzurra sulla terra rossa della Capitale. Battuti Zeballos e Granollers ... romatoday.it