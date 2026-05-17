Bolelli Vavassori campioni degli Internazionali d’Italia! Battuti Granollers Zeballos al super tie-break!

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto gli Internazionali d’Italia di doppio, sconfiggendo in finale la coppia composta da Granollers e Zeballos al super tie-break. La vittoria rappresenta il primo titolo degli Internazionali d’Italia conquistato da una coppia italiana tutta in campo. La partita si è conclusa con un punteggio combattuto e un super tie-break decisivo, che ha premiato gli azzurri, diventati così i primi italiani a ottenere questo risultato nel torneo.

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Simone Bolelli ed Andrea Vavassori scrivono una pagina storica del tennis azzurro, diventando la prima coppia tutta italiana a vincere gli Internazionali d’Italia. Un momento unico ed indimenticabile per BolelliVavassori al loro secondo ATP 1000 della carriera dopo quello vinto a Miami e lo fanno nel torneo di casa, battendo una coppia fortissima come quella composta dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos. I due azzurri si impongono per 7-6 6-7 10-3 dopo due ore e diciassette minuti di gioco. L’ultimo italiano a vincere a Roma in doppio era stato Omar Camporese nel 1991, mentre mai una coppia tutta italiana era riuscita a trionfare nell’era Open al Foro Italico. 🔗 Leggi su Oasport.it

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