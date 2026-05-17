Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto gli Internazionali d’Italia di doppio, sconfiggendo in finale la coppia composta da Granollers e Zeballos al super tie-break. La vittoria rappresenta il primo titolo degli Internazionali d’Italia conquistato da una coppia italiana tutta in campo. La partita si è conclusa con un punteggio combattuto e un super tie-break decisivo, che ha premiato gli azzurri, diventati così i primi italiani a ottenere questo risultato nel torneo.

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori scrivono una pagina storica del tennis azzurro, diventando la prima coppia tutta italiana a vincere gli Internazionali d’Italia. Un momento unico ed indimenticabile per BolelliVavassori al loro secondo ATP 1000 della carriera dopo quello vinto a Miami e lo fanno nel torneo di casa, battendo una coppia fortissima come quella composta dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos. I due azzurri si impongono per 7-6 6-7 10-3 dopo due ore e diciassette minuti di gioco. L’ultimo italiano a vincere a Roma in doppio era stato Omar Camporese nel 1991, mentre mai una coppia tutta italiana era riuscita a trionfare nell’era Open al Foro Italico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bolelli/Vavassori campioni degli Internazionali d’Italia! Battuti Granollers/Zeballos al super tie-break!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bolelli e Vavassori campioni a Roma: 63 anni dopo,unItalia da sogno.

Sullo stesso argomento

LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos 6-6(3-3), ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri al tie-break per miracoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD 4-4 Noooon risponde di rovescio Granollers, gravissimo errore! Seconda,...

LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos 7-6, 5-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri per forzare un altro tie-breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RUUD 15-30 Servizio vincente! Alè! 0-30 Gran parata dello spagnolo che prende la...

#Tennis #IBI26 Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono il torneo di doppio maschile degli internazionali d’Italia. La coppia azzurra batte in finale lo spagnolo Marcel Granollers e l'argentino Horacio Zeballos al supertiebreak: 7-6 6-7 10-3 il punteggio fina x.com

Bolelli e Vavassori sono campioni a Roma! Granollers e Zeballos k.o. al supertiebreakFantastico trionfo in finale dei due azzurri che dominano il supertiebreak e vincono Una coppia italiana vince gli Internazionali d’Italia! Simone Bolelli e Andrea Vavassori trionfano al Foro Italico ... tennisitaliano.it

Bolelli/Vavassori campioni degli Internazionali d’Italia! Battuti Granollers/Zeballos al super tie-break!Simone Bolelli ed Andrea Vavassori scrivono una pagina storica del tennis azzurro, diventando la prima coppia tutta italiana a vincere gli Internazionali ... oasport.it