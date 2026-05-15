Darderi eliminato Ruud in finale agli Internazionali BNL d' Italia 2026
Durante gli Internazionali BNL d’Italia 2026, Luciano Darderi è stato eliminato in semifinale dopo aver perso contro il norvegese Ruud con un punteggio di 6-1, 6-1. L’incontro si è svolto in poco più di un’ora, dopo una sospensione di quasi due ore causata dalla pioggia. La partita si è conclusa con la vittoria di Ruud che ha conquistato il passaggio in finale.
Gli Internazionali BNL d’Italia finiscono in semifinale per Luciano Darderi. L’italiano infatti è stato sconfitto dal norvegese Ruud in due set col punteggio di 6-1, 6-1 in poco più di un'ora di gioco, dopo uno stop per la pioggia di quasi due ore. Darderi dopo l’impresa contro Zverev e la grande. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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LA PRIMA FINALE DI RUUD A ROMA: ELIMINATO DARDERI Casper supera Luciano Darderi in due set (6-1, 6-1), in un match segnato da un'interruzione di due ore per pioggia. L'italiano, provato dalle fatiche dei match precedenti, è riuscito a portarsi a x.com
DARDERI ELIMINATO IN SEMIFINALE È Ruud il primo finalista degli Internazionali BNL d’Italia in attesa dell’altro match tra Sinner e Medvedev In un match interrotto per pioggia il norvegese si impone 6-1; 6-1 e raggiunge per la prima volta la finale a facebook
Darderi eliminato, Ruud in finale agli Internazionali BNL d'Italia 2026La sfida interrotta per pioggia e ripresa dopo circa 2 ore di attesa si è conclusa con il successo del norvegese. Si ferma in semifinale l'azzurro autore delle imprese contro Zverev e Jodar ... romatoday.it
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