Darderi eliminato Ruud in finale agli Internazionali BNL d' Italia 2026

Durante gli Internazionali BNL d’Italia 2026, Luciano Darderi è stato eliminato in semifinale dopo aver perso contro il norvegese Ruud con un punteggio di 6-1, 6-1. L’incontro si è svolto in poco più di un’ora, dopo una sospensione di quasi due ore causata dalla pioggia. La partita si è conclusa con la vittoria di Ruud che ha conquistato il passaggio in finale.

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Gli Internazionali BNL d’Italia finiscono in semifinale per Luciano Darderi. L’italiano infatti è stato sconfitto dal norvegese Ruud in due set col punteggio di 6-1, 6-1 in poco più di un'ora di gioco, dopo uno stop per la pioggia di quasi due ore. Darderi dopo l’impresa contro Zverev e la grande. 🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Dino Prizmic Defeats Childhood Idol Novak Djokovic | Rome 2026 Highlights Sullo stesso argomento Leggi anche: Darderi saluta Roma: Ruud domina e va in finale agli Internazionali. L’azzurro senza energie Leggi anche: Internazionali BNL d'Italia 2026, Cobolli eliminato LA PRIMA FINALE DI RUUD A ROMA: ELIMINATO DARDERI Casper supera Luciano Darderi in due set (6-1, 6-1), in un match segnato da un'interruzione di due ore per pioggia. L'italiano, provato dalle fatiche dei match precedenti, è riuscito a portarsi a x.com Darderi eliminato, Ruud in finale agli Internazionali BNL d'Italia 2026La sfida interrotta per pioggia e ripresa dopo circa 2 ore di attesa si è conclusa con il successo del norvegese. Si ferma in semifinale l'azzurro autore delle imprese contro Zverev e Jodar ... romatoday.it LIVE Darderi-Ruud 1-6 0-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break immediato anche nel secondo set per il norvegeseCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Ennesimo gratuito di Darderi che manda in rete il dritto diagonale. 15-30 Dritto vincente in lungolinea ... oasport.it