Internazionali d’Italia 2026 Bolelli e Vavassori in finale nel doppio
Nella competizione degli Internazionali d’Italia 2026, la coppia italiana composta da Bolelli e Vavassori ha raggiunto la finale nel doppio. Hanno battuto in semifinale la coppia formata da Harrison e Skupski, superando il loro avversario al super tie-break. Questa è la prima volta che Bolelli e Vavassori arrivano a disputare una finale nel torneo di Roma. La partita si è conclusa con il successo della coppia azzurra, che ora si prepara per l’ultimo atto della competizione.
La coppia azzurra supera Harrison-Skupski al super tie-break e conquista la prima finale in carriera al Foro Italico. Domenica la sfida per il titolo contro Granollers-Zeballos. Grande impresa di Simone Bolelli e Andrea Vavassori agli Internazionali BNL d’Italia. La coppia azzurra ha conquistato la finale del torneo di doppio maschile al Foro Italico battendo il duo formato da Christian Harrison e Neal Skupski. Il match si è chiuso con il punteggio di 7-6, 3-6, 10-6 dopo oltre due ore di gioco. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
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