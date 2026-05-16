Internazionali d’Italia 2026 Bolelli e Vavassori in finale nel doppio

Da sportface.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella competizione degli Internazionali d’Italia 2026, la coppia italiana composta da Bolelli e Vavassori ha raggiunto la finale nel doppio. Hanno battuto in semifinale la coppia formata da Harrison e Skupski, superando il loro avversario al super tie-break. Questa è la prima volta che Bolelli e Vavassori arrivano a disputare una finale nel torneo di Roma. La partita si è conclusa con il successo della coppia azzurra, che ora si prepara per l’ultimo atto della competizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La coppia azzurra supera Harrison-Skupski al super tie-break e conquista la prima finale in carriera al Foro Italico. Domenica la sfida per il titolo contro Granollers-Zeballos. Grande impresa di Simone Bolelli e Andrea Vavassori agli Internazionali BNL d’Italia. La coppia azzurra ha conquistato la finale del torneo di doppio maschile al Foro Italico battendo il duo formato da Christian Harrison e Neal Skupski. Il match si è chiuso con il punteggio di 7-6, 3-6, 10-6 dopo oltre due ore di gioco. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

internazionali d'Italia-Roma 2026-Bolelli Vavassori

Video internazionali d'Italia-Roma 2026-Bolelli Vavassori

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Bolelli e Vavassori volano nella finale di doppio degli Internazionali BNL d'Italia 2026

Internazionali Roma, Bolelli e Vavassori in finale nel doppioLa coppia azzurra composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquista la finale di doppio maschile battendo nel super tiebreak il duo composto da...

internazionali d italia 2026Quando si gioca Sinner-Ruud a Roma per la finale degli Internazionali d’Italia, data e orario dell’incontroLa finale degli Internazionali d’Italia è alle porte, potrebbero giocarla due tennisti italiani. L’incontro si disputerà a Roma, al Foro Italico, domenica 17 maggio, alle ore 17. Leggi tutte le notizi ... fanpage.it

internazionali d italia 2026Diretta | Sinner Medvedev (risultato 1-1, 4-2) streaming video tv: si riparte! (Internazionali d’Italia 2026)Diretta Sinner Medvedev Internazionali d’Italia 2026 streaming video tv oggi venerdì 15 maggio: orario e risultato live della semifinale a Roma. ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web