Internazionali d’Italia 2026 Bolelli e Vavassori in finale nel doppio

Nella competizione degli Internazionali d’Italia 2026, la coppia italiana composta da Bolelli e Vavassori ha raggiunto la finale nel doppio. Hanno battuto in semifinale la coppia formata da Harrison e Skupski, superando il loro avversario al super tie-break. Questa è la prima volta che Bolelli e Vavassori arrivano a disputare una finale nel torneo di Roma. La partita si è conclusa con il successo della coppia azzurra, che ora si prepara per l’ultimo atto della competizione.

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