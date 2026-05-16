Bolelli e Vavassori volano nella finale di doppio degli Internazionali BNL d' Italia 2026

Bolelli e Vavassori hanno raggiunto la finale di doppio agli Internazionali BNL d'Italia 2026 a Roma. Dopo due ore di partita, interrotta anche dalla pioggia, hanno superato la coppia formata da Harrison Skupski e un suo compagno con il punteggio di 7-6, 3-6, 10-6. La sfida si è svolta su campi in terra battuta e si è conclusa con la vittoria del duo italiano. La finale si terrà nei prossimi giorni.

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Gli italiani Bolelli e Vavassori sono in finale a Roma. Il duo azzurro ha battuto, dopo due ore di gioco (match interrotto anche per la pioggia) la coppia Harrison Skupski col punteggio di 7-6, 3-6, 10-6. Intenso il primo set, durato circa sessantacinque minuti, sul Centrale con il bolognese e il. 🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sparando Palline - Tripudio Italiano a Miami: Jannik Sinner ed i doppi azzurri volano in finale Sullo stesso argomento Internazionali, Bolelli e Vavassori volano in semifinale nel doppioAGI - Andrea Bolelli e Simone Vavassori si sono qualificati per la semifinale del doppio agli Internazionali d'Italia battendo la coppia formata dal... Simone #Bolelli ed Andrea #Vavassori battono Harrison/Skupski con il punteggio di 7-6/3-6/10-6 e volano in finale agli #IBI26, per la prima volta in coppia. Gli azzurri, domani, sfideranno Granollers/Zeballos x.com LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski 7-6, 2-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si riprende dopo lo scroscio!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV 40-15 Doppio fallo, questo sarà ininfluente? 40-0 Gran chiusura con la volèe ... oasport.it Bolelli e Vavassori da sogno: vittoria di cuore, centrata la finale agli Internazionali d'Italia!La coppia azzurra vince al super tie-break e per la prima volta in carriera si giocherà il titolo di Roma: ecco chi affronterà ... tuttosport.com