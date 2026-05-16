Bolelli e Vavassori volano nella finale di doppio degli Internazionali BNL d' Italia 2026

Da romatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bolelli e Vavassori hanno raggiunto la finale di doppio agli Internazionali BNL d'Italia 2026 a Roma. Dopo due ore di partita, interrotta anche dalla pioggia, hanno superato la coppia formata da Harrison Skupski e un suo compagno con il punteggio di 7-6, 3-6, 10-6. La sfida si è svolta su campi in terra battuta e si è conclusa con la vittoria del duo italiano. La finale si terrà nei prossimi giorni.

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Gli italiani Bolelli e Vavassori sono in finale a Roma. Il duo azzurro ha battuto, dopo due ore di gioco (match interrotto anche per la pioggia) la coppia Harrison Skupski col punteggio di 7-6, 3-6, 10-6. Intenso il primo set, durato circa sessantacinque minuti, sul Centrale con il bolognese e il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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