Inter Women obiettivo Champions centrato | il bilancio di Piovani

L'Inter Women ha raggiunto l'obiettivo di qualificarsi alla Champions League grazie alla vittoria in campionato, mantenendo il secondo posto in classifica. La squadra ha superato le ultime partite con risultati positivi, assicurandosi la partecipazione ai turni preliminari della competizione europea. Nonostante alcune difficoltà durante la stagione, il bilancio finale mostra una posizione stabile e un risultato importante per il club. Il tecnico ha commentato i progressi fatti e la crescita della squadra nel corso dell'annata.

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Inter News 24 Le nerazzurre consolidano il secondo posto e si qualificano ai preliminari europei nonostante il K.O. con il Como. Si chiude con soddisfazione la stagione dell’Inter Women, che ha centrato anche quest’anno la qualificazione ai preliminari di UEFA Women’s Champions League. Un traguardo importante, che conferma la continuità del progetto nerazzurro e il percorso di crescita guidato da Gianpiero Piovani nelle ultime due stagioni. Dopo la sconfitta per 3-0 subita contro il Como, il tecnico ha voluto tracciare un bilancio complessivamente positivo ai microfoni di Inter TV, analizzando l’andamento dell’anno. L’allenatore si è detto comunque soddisfatto della prestazione delle sue ragazze a prescindere dal verdetto finale del tabellino. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Women, obiettivo Champions centrato: il bilancio di Piovani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sassuolo Inter Women 0-3: netta affermazione delle ragazze di Piovani che accorciano sulla Romadi Alberto PetrosilliSassuolo Inter Women 0-3: le ragazze di Piovani dominano e si portano a soli 4 punti dalla Roma capolista. Inter Women, Piovani guarda avanti nonostante la sconfitta: «Mentalità forte per lo scudetto»di Redazione Inter News 24 Inter Women, l’analisi del tecnico dopo il ko in Coppa Italia: gli obiettivi restano intatti. Women, ecco le formazioni ufficiali di Inter-ComoUltimo appuntamento stagionale per l'Inter Women, che scenderà in campo all'Arena Civica di Milano contro il Como Women ... fcinter1908.it Juve, 3-3 show con l’Inter e Canzi esulta: Women aritmeticamente in ChampionsGol, spettacolo e una Champions conquistata: la Juve pareggia contro l’Inter e conquista il punto necessario per blindare il terzo posto aritmeticamente. A Biella va in scena una gara ricca di colpi d ... tuttosport.com