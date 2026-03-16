Sassuolo Inter Women 0-3 | netta affermazione delle ragazze di Piovani che accorciano sulla Roma

Le ragazze di Piovani hanno battuto il Sassuolo con un punteggio di 3-0, centrando una vittoria netta e convincente. La partita si è svolta senza grandi variazioni nel punteggio fino alla fine, con l’Inter Women che ha dominato sul campo. Con questa vittoria, le interiste si avvicinano a quattro punti dalla squadra che attualmente guida la classifica.

di Alberto Petrosilli Sassuolo Inter Women 0-3: le ragazze di Piovani dominano e si portano a soli 4 punti dalla Roma capolista. Il resoconto del match. L’ Inter Women riprende la sua marcia in campionato con un netto 0-3 ai danni del Sassuolo, accorciando le distanze dalla vetta della classifica. Mentre la squadra maschile di Cristian Chivu analizza i propri 68 punti dopo il pari con l’Atalanta, le ragazze di coach Piovani lanciano un segnale fortissimo alla Roma capolista, ora distante solo 4 lunghezze. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Sassuolo Inter Women 0-3: Csiszár e la doppietta di Wullaert stendono le neroverdi. Piovani a -4 dalla vetta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sassuolo Inter Women 0-3: netta affermazione delle ragazze di Piovani che accorciano sulla Roma Articoli correlati Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del matchCalciomercato Inter LIVE: ultimo derby per Calhangoglu? La situazione rinnovi Mercato Inter, Romano sulle voci su Alisson: «Vi dico cosa c’è di vero. Piovani dopo Inter Women Fiorentina: «Queste ragazze stanno facendo qualcosa di straordinario»di Redazione Inter News 24Piovani dopo Inter Women Fiorentina: le parole del tecnico delle nerazzurre al termine del match di Serie A femminile vinto... Approfondimenti e contenuti su Sassuolo Inter Women Temi più discussi: L’Inter batte 3-0 il Sassuolo accorcia sulla Roma: primo posto a -4; Inter Women, domani alle 12 il match contro il Sassuolo; Roma - Fiorentina Donna in Diretta Streaming | DAZN IT; Juventus Women vs Pomigliano Femminile: Risultato in Diretta Streaming Serie A femminile 2023-2024. Wullaert lancia l'Inter all'inseguimento della Roma: secco 3-0 in casa del SassuoloUna rete di Csiszar in apertura e poi la doppietta di Wullaert nella ripresa: l’Inter si sbarazza del Sassuolo nel posticipo della sedicesima giornata. tuttomercatoweb.com Operazione avvicinamento completata: l'Inter Women straripa a Sassuolo, vince 3-0 e va -4 dalla RomaMissione compiuta: l'Inter Women di Gianpiero Piovani non ha alcuna pietà del Sassuolo, travolto con un secco 3-0 che vale alle nerazzurre il netto avvicinamento sulla Roma capolista, fermata dalla Fi ... msn.com Operazione avvicinamento completata: l’Inter Women straripa a Sassuolo, vince 3-0 e va -4 dalla Roma #FCIM #Inter #InterWomen #SassuoloInter - facebook.com facebook Operazione avvicinamento completata: l'Inter Women straripa a Sassuolo, vince 3-0 e va -4 dalla Roma x.com