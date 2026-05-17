Inter Verona LIVE 1-0 | Edmundsson sulla linea salva su Sucic

Alle 15 si è aperto allo stadio di San Siro il match tra Inter e Verona, valido per la 37ª giornata di Serie A 20252026. La partita è iniziata con un'occasione per i padroni di casa, che hanno messo sotto pressione gli avversari fin dai primi minuti. Durante il primo tempo, Edmundsson ha salvato sulla linea su un tentativo di Sucic, impedendogli di segnare. Seguiamo passo passo gli sviluppi di questa sfida.

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