Inter Verona LIVE 1-0 | Edmundsson sulla linea salva su Sucic
Alle 15 si è aperto allo stadio di San Siro il match tra Inter e Verona, valido per la 37ª giornata di Serie A 20252026. La partita è iniziata con un'occasione per i padroni di casa, che hanno messo sotto pressione gli avversari fin dai primi minuti. Durante il primo tempo, Edmundsson ha salvato sulla linea su un tentativo di Sucic, impedendogli di segnare. Seguiamo passo passo gli sviluppi di questa sfida.
di Paolo Moramarco Alle 15 il calcio d’inizio di Inter Verona a San Siro, match valido della 37a giornata di Serie A 20252026: seguilo live con noi. A San Siro in campo Inter Verona, match valido per la 37a giornata di Serie A. Per entrambe le squadre nessun obiettivo ancora da conquistare, Inter certa della vittoria del campionato oggi celebrerà il suo 21° scudetto, concedendo qualche minuto a chi ha avuto meno spazio in questa stagione e a chi si appresta a salutare. Destino già segnato, invece, per il Verona, retrocesso, che proverà ad onore al meglio il finale di stagione. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com
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