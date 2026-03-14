Alle 15 si gioca a San Siro la partita tra Inter e Atalanta, valida per la 29ª giornata di Serie A. Durante il match, Carlos Augusto ha evitato il gol sulla linea, intervenendo su un diagonale di Bernasconi. La partita si è conclusa con il punteggio di 1-0 in favore dell’Inter. Seguiamo gli sviluppi di questa sfida in tempo reale.

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© Internews24.com - Inter Atalanta LIVE 1-0: Carlos Augusto salva quasi sulla linea un diagonale di Bernasconi!

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