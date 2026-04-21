Inter Como 0-1 LIVE | Baturina sblocca il match di San Siro

Alle 21 si disputa a San Siro la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como. La partita si è aperta con un gol di Baturina, che ha portato in vantaggio la squadra ospite. Seguiremo l’andamento del match in tempo reale e vi aggiorneremo sugli sviluppi più importanti.

di Francesco Aliperta Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Como, match valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Como, sfida valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 202526. La gara d’andata al Sinigaglia terminò sul risultato di 0-0. Perfetto equilibrio tra le due squadre, che si giocano l’accesso alla finale contro la vincitrice dell’altra semifinale tra Atalanta e Lazio. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 31? – Gol del Como. Ottima azione della squadra di Fabregas: sviluppo sulla destra che porta Van der Brempt al cross e conclusione di Baturina che batte Martinez.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Como 0-1 LIVE: Baturina sblocca il match di San Siro CAOS MILAN-COMO: FABREGAS vs SAELEMAEKERS, ALLEGRI espulso | Serie A Enilive | DAZN Notizie correlate Inter Como 0-0 LIVE: Inizia il match a San Siro!di Francesco AlipertaAppuntamento alle 21 a San Siro per Inter Como, match valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: seguilo live con... Napoli-Como LIVE: Baturina sblocca il risultato su rigoreLa presentazione della Coppa Italia entra nel vivo con la sfida di quarti di finale tra Napoli e Como, in evidenza per moviola, tabellino e cronaca... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Como-Inter 3-4, rimonta nerazzurra con Thuram e Dumfries; Inter-Como, chi va in finale?; Inter, a Como l’ultimo ostacolo. Ma lo sprint scudetto sarà senza Lautaro; Como Inter in tv e streaming: dove vedere la partita. Diretta | Inter Como (risultato 0-0) video streaming tv: Baturina subito pericoloso! (21 aprile 2026)Diretta Inter Como, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Meazza per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net Coppa Italia: Inter-Como 0-1 DIRETTA e FOTOIl ventunesimo scudetto è ormai virtualmente cucito sul petto dell'Inter, ma la stagione nerazzurra può ancora arricchirsi con un secondo trofeo. La squadra guidata da Cristian Chivu, infatti, è ... ansa.it Inizia il primo tempo di Inter-Como #InterComo #CoppaItalia x.com Coppa Italia, la prima semifinale: in campo Inter-Como, chi vince gioca il 13 maggio per il trofeo L'andata è terminata 0-0 Segui la cronaca testuale su Rainews.it facebook