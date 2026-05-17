Alle 15 si gioca la partita tra Inter e Verona, con la diretta trasmessa su Dazn o Sky. Dopo il fischio finale, il pubblico potrà partecipare alla festa allo stadio e a un corteo in pullman scoperto che raggiungerà la città. La cerimonia dovrebbe arrivare in piazza, dove si svolgeranno le attività previste. La partita sarà visibile in tv e in streaming attraverso i canali di entrambe le piattaforme.

Il giorno della festa. L'Inter festeggerà scudetto e Coppa Italia con i tifosi in un San Siro strapieno. Lo farà contro il Verona già retrocesso. Appuntamento alle 15. L'arbitro sarà Andrea Calzavara di Varese, classe 1993, al primo anno in Serie A. In stagione ha già diretto Sassuolo-Torino e Parma-Pisa, sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri. Il quarto uomo è Collu. Santoro e Giua al Var. Campione d'Italia e di Coppa. L'Inter di Chivu arriva alla sfida col Verona con due titoli in bacheca, che sfoggerà entrambi davanti ai suoi tifosi. Dopo la premiazione il pullman scoperto girerà per la città e arriverà in Duomo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter-Verona, Dazn o Sky? Dove vederla in tv e in streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milan-Verona 3-0: gol e highlights | Serie A

Sullo stesso argomento

Verona-Milan, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tvVerona-Milan è l'incontro della domenica pomeriggio valido per la trentatreesima giornata di campionato.

Leggi anche: Juve-Verona: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming

Inter-Verona domenica ore 15: Sky, DAZN o in chiaro? Ecco dove vederla in tv x.com

Official Scudetto celebrations start tomorrow at 12:35 local time, will be streamed in Italian and English on Inter TV, Youtube and Inter.it official website. reddit

Inter-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie AMILANO - Una giornata di festa, da mezzogiorno fino a sera. Apriranno alle 12 i cancelli dello stadio Meazza per accogliere il popolo nerazzurro. Un orario diverso dal solito, ma per un motivo: alle 1 ... tuttosport.com

Dove vedere Inter-Verona, diretta tv e streaming del matchArchiviata la finale di Coppa Italia di mercoledì, l’Inter ora si prepara a godersi solamente la festa per il 21° Scudetto vinto poche settimane fa. Festa che partirà proprio al termine di Inter-Veron ... passioneinter.com