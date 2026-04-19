Verona-Milan Sky Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv

Domenica alle 15 si gioca la partita tra Verona e Milan allo stadio Bentegodi, con l’arbitro Chiffi in cabina di regia. Per seguire l’evento ci sono diverse opzioni: Sky, Dazn o NOW, a seconda del servizio di streaming o della televisione scelta. Le piattaforme offrono diverse modalità di visione, ma non ci sono variazioni sulla data e sull’orario del calcio d'inizio.

Verona-Milan è l'incontro della domenica pomeriggio valido per la trentatreesima giornata di campionato. Appuntamento allo stadio Bentegodi di Verona alle ore 15. La gara sarà diretta da Daniele Chiffi, della sezione di Padova. Assistenti Zingarelli e Laudato. Quarto uomo Massimi. Al Var Mazzoleni, assistente Var Gariglio. Le speranze di salvezza dell'Hellas sono ormai agganciate soltanto alla matematica, anche perché osservando il cammino della squadra si fa davvero fatica a immaginare un cambio di passo: i veneti arrivano da quattro sconfitte consecutive, con sette ko e una vittoria estendendo il panorama alle ultime otto partite.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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