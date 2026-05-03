Juve-Verona | Sky Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming

Domani si disputa la partita tra la Juventus e il Verona, con i bianconeri che cercano di ottenere una vittoria per avvicinarsi alla qualificazione in Champions League. Il match si può seguire in diretta su Sky, Dazn o NOW, a seconda del servizio scelto dagli spettatori. Il Verona, già retrocesso, affronta la sfida senza più possibilità di salvezza, mentre la Juventus punta a consolidare la propria posizione in classifica.

Occasione Champions. Nella 35ª giornata la Juve riceve il Verona già retrocesso e può piazzare l'allungo decisivo per il quarto posto. I bianconeri, a +3 sulla coppia formata da Como e Roma, hanno il destino nelle proprie mani, ma non devono cadere nella trappola della possibile sottovalutazione di un avversario senza stimoli di classifica. Arbitro della sfida sarà Ayroldi, della sezione di Molfetta. Lo 0-0 di San Siro contro il Milan ha interrotto una serie di tre vittorie consecutive dei bianconeri, che, comunque, mantengono il miglior rendimento della Serie A nelle ultime 7 gare, da quando, cioè, non hanno più avuto impegni infrasettimanali.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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