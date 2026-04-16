Nella formazione dell'Inter contro il Cagliari, l'allenatore ha deciso di schierare De Vrij al centro della difesa, preferendolo a Bonny. In attacco, Pio Esposito dovrebbe partire in coppia con Thuram. La scelta di Chivu riguarda principalmente la difesa, dove si attende l'eventuale inserimento di De Vrij tra i titolari. La partita si avvicina e le formazioni sembrano essere ormai definite.

di Alberto Petrosilli Inter Cagliari, Chivu è pronto a lanciare da titolare De Vrij in difesa. Pio Esposito in coppia con Thuram in attacco. Le ultime. L’ Inter di Cristian Chivu si prepara a scendere in campo a San Siro nel weekend del 17 aprile per la sfida contro il Cagliari. Con lo scudetto ormai nel mirino, il tecnico nerazzurro deve però fare i conti con un’infermeria affollata e alcune scelte obbligate, come riportato dalle ultime indiscrezioni del sito di Sky Sport. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Inter Cagliari, le ultime da Appiano. L’emergenza colpisce soprattutto la difesa e l’attacco. Oltre allo squalificato Sucic, Chivu dovrà rinunciare a Bisseck e al capitano Lautaro Martinez (fermo a quota 173 gol ), entrambi ancora ai box per infortunio.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Cagliari, le ultime da Appiano: Pio Esposito favorito su Bonny. In difesa Chivu lancia lui

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