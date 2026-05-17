Inter Verona 1-1 | finisce in parità Bowe risponde all’autorete di Edmundsson

Alle 15 si è disputata a San Siro la partita tra Inter e Verona, valida per la 37esima giornata di Serie A 20252026. La sfida si è conclusa con un risultato di 1-1, con l’autogol di Edmundsson che ha aperto le marcature e Bowe che ha risposto con un gol. La partita è iniziata nel pomeriggio e sono stati seguiti i momenti salienti in tempo reale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

di Paolo Moramarco Alle 15 il calcio d’inizio di Inter Verona a San Siro, match valido della 37a giornata di Serie A 20252026: seguilo live con noi. A San Siro in campo Inter Verona, match valido per la 37a giornata di Serie A. Per entrambe le squadre nessun obiettivo ancora da conquistare, Inter certa della vittoria del campionato oggi celebrerà il suo 21° scudetto, concedendo qualche minuto a chi ha avuto meno spazio in questa stagione e a chi si appresta a salutare. Destino già segnato, invece, per il Verona, retrocesso, che proverà ad onore al meglio il finale di stagione. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Verona 1-1: finisce in parità. Bowe risponde all’autorete di Edmundsson ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Hellas Verona vs Lecce | Serie A 25/26 | Simulazione di eFootball PES21 Sullo stesso argomento Inter Verona LIVE 1-0: Bonny provoca l’autorete di Edmundsson, si sblocca il match!di Paolo MoramarcoAlle 15 il calcio d’inizio di Inter Verona a San Siro, match valido della 37a giornata di Serie A 2025/2026: seguilo live con noi A... Inter Verona LIVE 1-0: Edmundsson sulla linea salva su Sucicdi Paolo MoramarcoAlle 15 il calcio d’inizio di Inter Verona a San Siro, match valido della 37a giornata di Serie A 2025/2026: seguilo live con noi A... INTER-VERONA 1-1 (91' Bowie) Pareggia l'Hellas in contropiede con il gol di Bowie x.com Match Thread: Inter vs Hellas Verona | Serie A | 17 May 13:00 UTC reddit Serie A: Inter-Verona 1-0 DIRETTA e FOTOLa festa scudetto dell'Inter è già cominciata. Fumogeni, cori e sfottò per le rivali hanno accolto il pullman della squadra nerazzurra a San Siro prima della gara con il Verona, l'ultima sfida casalin ... ansa.it Serie A: Inter-Verona termina 1-1CRONACA e FOTOAl 90'+1 nter-VERONA 1-1! Rete di Kieron BOWIE! Splendida giocata dell'attaccante del Verona che si mette in proprio e con il mancino fulmina un incolpevole Di Gennaro. Al 48' INTER-Verona 1-0! ansa.it