Il presidente del Senato ha commentato la possibile celebrazione dello scudetto dell’Inter a Milano la prossima settimana. Ha anche fatto riferimento alla partita di questa sera in Coppa Italia, lasciando intendere il suo interesse per l’evento sportivo. Nessuna altra informazione o dettaglio è stato fornito riguardo alle sue dichiarazioni o alle sue intenzioni.

di Alberto Petrosilli La Russa, presidente del Senato, ha parlato della festa scudetto dell’Inter e dell’impegno in Coppa Italia di questa sera. Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando dal Salone del Mobile di Milano, ha espresso i suoi desideri per il finale di stagione nerazzurro, lanciando uno sguardo anche al Mondiale 2026. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Spero che l’Inter vinca lo scudetto non questa settimana, ma la prossima perché è a Milano e quindi siamo tutti quì. La Coppa Italia” invece – ha aggiunto con un po’ di scaramanzia – ”non è così importante la Coppa Italia, metto le mani avanti, e anche il Como merita qualcosa.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - La Russa e lo scudetto dell’Inter: «Spero che la festa sia a Milano la prossima settimana». Poi stupisce sulla Coppa Italia

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